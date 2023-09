Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: 26 neue Kolleginnen und Kollegen beginnen ihren Polizeidienst bei der Kreispolizeibehörde

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Unter dem Motto "Team 110, willkommen in der Polizeifamilie des Ennepe-Ruhr-Kreises" begrüßte am 01.09.2023 um 09:00 Uhr der Landrat Herr Olaf Schade, der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Frank Kujau, und weitere Vertreter und Vertreterinnen der Kreispolizeibehörde die 26 neuen Kolleginnen und Kollegen. Die Begrüßung fand in diesem Jahr im Leo Theater in Schwelm statt. Von den 26 Kolleginnen und Kollegen haben 24 frisch ihr Studium zur Kommissarin oder zum Kommissar absolviert. Zwei wurden aus anderen Behörden in den Ennepe-Ruhr-Kreis versetzt. Die Wachbereiche Hattingen und Ennepetal werden mit insgesamt 19 Kräften verstärkt. Die Kriminalpolizei bekommt sieben neue Gesichter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell