Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Wetter (ots)

Am Sonntag, den 03.09.2023, gegen 02.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Grundschöttler Straße, in Wetter. Ein 35-jähriger Hagener befuhr die Grundschöttler Straße mit seinem Fahrrad. Auf Grund eines Bremsfehlers stürzte der 35-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer, sodass dieser mittels Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell