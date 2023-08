Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Großalarm für beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

In der gestrigen Nacht heulten im Stadtgebiet um 23:50 Uhr die Sirenen und rief beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst zu einem gemeldeten Lagerhallenbrand im Industriegebiet am St. Töniser Maysweg. Aufgrund der Größe des Geländes wurde umgehend eine umfangreiche Erkundung in die Wege geleitet, um die genaue Einsatzstelle zu lokalisieren.

Vor Ort brannten auf einer Fläche von ca. 50m² gelagerte Stoffballen in einem Unterstand. Schnell wurden zwei Einsatzabschnitte zur Brandbekämpfung gebildet, um die Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäude und weitere Stoffballen zu verhindern. Hierbei nahmen die eingesetzten Atemschutztrupps zwei Löschröhre vor und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um den Bereich von oben zu kontrollieren und gegebenenfalls mit einem Wenderohr Wasser einsetzen zu können. Im rückwärtigen Einsatzbereich wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch nicht gebundene Einsatzkräfte sichergestellt und Maßnahmen zur Einsatzstellenhygiene getroffen, um eingesetztes Material zu säubern und die Atemschutztrupps von ihrer mit Rauch beaufschlagten Bekleidung zu befreien.

Nach dem der Brand nach gut einer halben Stunde weitestgehend gelöscht war, wurde das Brandgut mittels Stapler durch den Firmeninhaber auseinander gezogen, auf Glutnester untersucht und am Ende mit Schaum abgedeckt. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen, der betroffene Bereich nochmals mit der Wärmebildkamera revidiert wurde, war der Einsatz für die 69 ehrenamtlichen Einsatzkräfte um 02:00 Uhr beendet.

Mit im Einsatz war der Rettungsdienst, der Notarzt und die Polizei.

