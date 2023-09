Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 02.09.2023, gegen 11.05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Milsper Straße, in Ennepetal. Eine 79-jährige Ennepetalerin beabsichtigte mit ihrem Hyundai vom Aldi Parkplatz auf die Milsper Straße zu fahren, dabei fuhr sie auf einen vorausfahrenden Opel auf. Im Opel befanden sich eine 25-jährige Ennepetalerin und ihre 4-jährige Tochter. Durch die Kollision wurde die 4-Jährige Tochter leicht verletzt und sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

