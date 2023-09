POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Herdecke (ots) - Am Freitag, den 01.09.2023, gegen 15.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Straße Am Sonnenstein, in Herdecke. Ein 16-jähriger Herdecker befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße Am Sonnenstein in Fahrtrichtung Hengsteyseestraße. In Höhe eines Zebrastreifens beabsichtigte eine 59-jährige Herdeckerin die Straße zu überqueren. Der 16-Jährige bremste sein Leichtkraftrad, stürzte ...

