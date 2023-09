Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Herdecke (ots)

Am Freitag, den 01.09.2023, gegen 15.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Straße Am Sonnenstein, in Herdecke. Ein 16-jähriger Herdecker befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße Am Sonnenstein in Fahrtrichtung Hengsteyseestraße. In Höhe eines Zebrastreifens beabsichtigte eine 59-jährige Herdeckerin die Straße zu überqueren. Der 16-Jährige bremste sein Leichtkraftrad, stürzte und stieß mit der 59-Jährigen zusammen, sodass diese leicht verletzt wurde. Die 59-Jährige begab sich selbst in ärztliche Behandlung, der 16-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt.

