Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 01.09.2023, gegen 13.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Quellenburgstraße/ Kuxloher Weg, in Sprockhövel. Ein 54-jähriger Wittener verlor, vermutlich auf Grund der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über seinen Smart Coupe und rutschte gegen die Leitplanken im Kurvenbereich. Durch die Kollision wurde der 54-Jährige leichtverletzt und in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstanden Sachschäden.

