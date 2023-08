Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Nach Schockanruf Bargeld im Hausflur übergeben

Gevelsberg (ots)

Am 28.08.2023, gegen 12:00 Uhr, erhielt eine 83-jährige Gevelsbergerin einen "Schockanruf" von einem derzeit unbekannten Täter, der sich bei ihr als Polizist ausgab. Nach seinen Angaben habe ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht, bei der eine Frau mit ihrem Kind verletzt worden sei. Aus diesem Grund stellte er eine Geldforderung in einem niedrigem fünfstelligen Wert. Die Geschädigte glaubte diesen "Schockanruf" und wurde durch den Täter bis zur Geldübergabe um 14:30 Uhr durchgehend am Telefon gebunden. Der männliche Täter, der das Geld im Hausflur bei der Geschädigten abholte, konnte wie folgt beschrieben werden:

-Südeuropäisches Erscheinungsbild -Schlanke bis normale Statur -Dunkle kurze Haare -Dunkler dichter Schnauzbart -Größe ca. 190 cm -25-30 Jahre -Schwarzer Pullover mit mittiger großer weißer Schrift -Dunkle Jeans -Weiße Sneaker

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

