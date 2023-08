POL-EN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 11-jähriger Junge wieder da

Ennepetal (ots) - Der vermisste Luca M. wurde gemeinsam mit einer Mitschülerin mit einem Taxi zur Schule in Ennepetal gebracht. Er entfernte sich jedoch mit ihr gemeinsam vom Schulhof ohne die Schule aufzusuchen. Gemeinsam suchten sie einen nahegelegenen Spielplatz auf. Die Mitschülerin begab sich heute (29.08.2023) gegen 09:00 Uhr in die Schule zurück. Der Vermisste verblieb am Spielplatz und wurde seitdem nicht mehr ...

