POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung

Schwelm (ots) - Am Samstag, den 26.08.20023, gegen 11:00 h kam es zu einem Verkehrsunfall an der Hattinger Straße mit drei verletzten Personen. An der Lichtzeichenanlage Hattinger Straße, befanden sich auf dem Linksabbieger Streifen mehrere Fahrzeuge, die gerade nach links auf die Berliner Straße einbiegen wollten. Während des Abbiegevorgangs verwechselte ein 59-jähriger BMW-Fahrer an seinem PS starkem Fahrzeug, das ...

mehr