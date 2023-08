POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Wetter (ots) - Am Freitag, den 25.08.23, gegen 15.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße An der Kohlenbahn, in Wetter. Ein 34-jähriger Dortmunder befuhr in seinem Seat die Straße An der Kohlenbahn und musste verkehrsbedingt auf Grund eines Stauendes bremsen. Eine 32-jährige Belgierin konnte mit ihrem VW Golf nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihr befindlichen Seat auf. Durch die ...

