POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung

Ennepetal (ots) - Nach einem Bürgerhinweis konnte der vermisste Luca M. wohlauf in Ennepetal angetroffen werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und das zahlreiche Teilen des Beitrags in den sozialen Medien. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227 ...

