Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Durmersheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zweier Fahrzeuge kam es am Dienstagabend in der "Malscher Straße". Ein 25-jähriger BMW-Lenker war gegen 22.15 Uhr von Durmersheim kommend in Richtung Malsch unterwegs, als der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 74-jähriger Opel-Fahrer, in Höhe der Kreuzung "Küferstraße" in die "Malscher Straße" einbog. Hierbei habe der Senior augenscheinlich die Vorfahrtsregelung missachtet, was zur Kollision beider Fahrzeuge führte. Der junge Mann und dessen Beifahrerin wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus nach Rastatt gebracht. Der Lenker des Opels, als auch dessen Beifahrer bleiben nach bisherigen Erkenntnisse unversehrt. Der Opel musste abgeschleppt werden, der Sachschaden an beiden Autos beziffert sich auf etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt wurde die "Malscher Straße" auch zur Reinigung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr für kurze Zeit gesperrt.

/gi

