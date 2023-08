POL-OG: Rastatt - Nach Verfolgungsfahrt festgehalten

Offenburg (ots) - Am Dienstag in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 15 Uhr gelangten noch unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln einer Balkontür in ein Anwesen in der Straße "Im See". Im Innern durchwühlten die Diebe verschiedene Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Eindringlinge Schmuck in ihren Besitz bringen und unerkannt entkommen. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des ...

