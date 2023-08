Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - In Kfz-Zulassungsstelle eingebrochen, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft gelang es, im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen, sich Zutritt in die Kfz-Zulassungsstelle in der Straße "Im Hasengarten" zu verschaffen. Da die Ein- und Ausgänge zum Gebäudeinneren verschlossen waren, machten sich der oder die Einbrecher an einem der Fenster zu schaffen. Durch das Einschlagen der dreifachverglasten Fensterscheibe, mittels bisher unbekanntem Werkzeug, gelangte die Täterschaft in die Büroräume. Hier wurden auf der Suche nach Diebesgut sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Entwendet wurde allerdings nichts. Der Sachschaden des Einbruchs wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit und zum angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben, werden um Auskunft bei den Beamten des Polizeireviers in Bühl unter der Rufnummer 07223 99097-0 gebeten.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell