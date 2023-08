Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw- Drei Schwerverletzte

Sprockhövel (ots)

Am 30.08.2023, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Sprockhöveler mit seinem Mercedes die Hiddinghauser Straße in Fahrtrichtung Niedersprockhövel. Im Kreuzungsbereich Querspange/ Hiddinghauser Straße/ South-Kirkby-Straße missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen Sprockhövelerin. Diese befuhr mit ihrem Opel die Querspange in Fahrtrichtung South-Kirkby-Straße. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Pkw des Sprockhövelers befand sich eine 64-jährige Beifahrerin. Alle drei Fahrzeuginsassen in den beteiligten Fahrzeugen wurden schwer verletzt, mussten teilweise durch die Feuerwehr befreit werden und wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Pkw so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung ca. zwei Stunden gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell