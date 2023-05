Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten vollstrecken U-Haftbefehl gegen Gesuchten

Dortmund (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (23. Mai) verhafteten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ließ nach ihm wegen mehrerer Straftaten fahnden.

Gegen 17:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten vor dem Hauptbahnhof Dortmund einen 32-Jährigen. Überprüfungen ergaben, dass das Amtsgericht Dortmund gegen den Deutschen Untersuchungshaftbefehl erlassen hat. Diesem wird vorgeworfen, in mehr als 20 Fällen Personen bestohlen zu haben. Zudem steht der gebürtige Kamener in Verdacht, in einigen Fällen gewerbsmäßig gehandelt zu haben.

Die Beamten nahmen den Angeklagten fest und führten ihn zur Bundespolizeiwache. Dort bestätigte ein Fingerabdruckscan die Identität des Gesuchten.

Der Hauptverhandlung war der Mann ohne festen Wohnsitz vor einigen Tagen unentschuldigt ferngeblieben.

Die Bundespolizisten brachten ihn kurz darauf in das Gewahrsam der Polizei Dortmund, wo er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt wurde.

