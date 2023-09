Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Vermisste Jugendliche

Hattingen (ots)

Die Vermisste 17-Jährige hat sich in der Nacht vom 08.09.2023 auf den 09.09.2023 von ihrer Meldeanschrift in Hattingen entfernt. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Die Vermisste hat Bezüge nach Hattingen, Bochum und Witten. Wer hat die Vermisste nach dem 08.09.2023 noch gesehen und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen? Ein aktuelles Foto der Person mit einer detaillierten Personenbeschreibung und weiteren Informationen finden Sie im Fahndungsportal der PolizeiNRW unter https://polizei.nrw/fahndung/114539. Hinweise bitte unter 02336 - 916661234 oder an jede andere Polizeidienststelle.

