Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einem Verletzten

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 2. Oktober, um 23.20 Uhr, kam es auf der Wilhelmstraße, ungefähr in Höhe der Königgrätzer Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand und ein 40-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Mann war mit seinem VW auf der Wilhelmstraße in Richtung Westen unterwegs und befuhr den linken von zwei Fahrstreifen. Hinter ihm fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes, der auf den rechten der beiden Fahrstreifen wechseln wollte. Während des Wechsels des Fahrstreifens kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Audi eines 31-jährigen Mannes. Dieser fuhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der Wilhelmstraße und hatte sowohl den Mercedes als auch den VW überholen wollen. Wegen des Zusammenstoßes geriet der Audi ins Schleudern und prallte gegen den VW des 40-Jährigen. Dieser konnte seinen Pkw daraufhin nicht mehr kontrollieren, geriet ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen 2 geparkte Pkw; er selbst wurde dadurch verletzt. Die Autos der drei Männer waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 40-Jährige wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht und wurde dort ambulant behandelt. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 53.000 Euro.

