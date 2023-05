Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Straßenhaus 21.05.23

Straßenhaus (ots)

Horhausen, Sachbeschädigung durch Feuer

In der Nacht vom Samstag dem 20.05.23 auf Sonntag dem 21.05.23 kam es in Horhausen im Bereich der Bushaltestelle der Schulen erneut zu einer Sachbeschädigung. Bis dato noch unbekannte Täter entzündeten einen an der Haltestelle befindlichen Mülleimer. Dieser verbrannte gänzlich, an der Haltestelle selbst entstand ebenso Sachschaden

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Straßenhaus, Sachbeschädigung

In der Nacht vom Freitag dem 19.05.23 auf Samstag dem 20.05.23 kam es in Straßenhaus zu mehreren Sachbeschädigungen. Bis dato unbekannte Täter hatten Teile aus einem Gartenzaun gerissen und zudem ein Toilettenhäuschen einer Baustelle auf das Gelände einer Kindertagesstätte geworfen. Lediglich dem Zufall ist es zu verdanken, dass sich der Inhalt der Anlage nicht auf das Grundstück / die Spielgeräte (Sandkasten u.a.) der Kindertagesstätte verteilte.

Windhagen, Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit vom 10.05.23 bis zum 21.05.23 drangen bis dato noch unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in Windhagen, OT Rederscheid, in der Straße Becherberg ein. Der oder die Täter hebelten die Eingangstüre auf und gelangten somit in das Anwesen.

