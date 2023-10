Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Korrektur der Pressemitteilung vom 4.10.2023, 1.09 Uhr: Auffahrunfall auf der Unnaer Straße, zwei leicht verletzte Personen

Hamm-Rhynern (ots)

Unsere Pressemeldung wird wie folgt korrigiert bzw. ergänzt:

Der 45-Jährige aus Lünen und seine 28 Jahre alte Beifahrerin fuhren in einem VW. Der 30 Jahre alte Mann aus Dortmund war in einem Mercedes unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde demnach der VW in einen Graben geschleudert. (hr)

Ursprüngliche Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5617328

