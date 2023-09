POL-FR: Gemarkung Kandern: Verkehrsschild an der Bundesstraße 3 umgefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Ein unbekannter Mann versuchte am Samstag, 16.09.2023, gegen 00.15 Uhr, in ein Hotel in der Hauptstraße einzubrechen. Er betrat wohl den Eingangsbereich des Hotels, begab sich zu der Tür der Rezeption und versuchte diese mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Danach verließ der unbekannte Mann wieder den Eingangsbereich des Hotels. Medienrückfragen bitte an: Thomas ...

