LPI-J: Geländer beschädigt

Jena (ots) - Eine Streitigkeit an den Waschboxen einer Tankstelle in Lobeda artete am Mittwoch aus (wir berichteten am 31.08.2023). Entgegen der ersten Schilderung wehrte sich die Frau zwar, jedoch nicht mit einem Tritt in den Hintern. Vielmehr war es genau andersherum. Der Mann trat der Frau ins Gesäß, während sie sich in den Fond ihres Fahrzeuges lehnte, um telefonisch die Polizei zu kontaktieren. Rückfragen bitte ...

mehr