POL-FR: Titisee-Neustadt/Löffingen: Mehrere E-Bike-Diebstähle - Zeugenaufruf

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes wurden insgesamt vier hochwertige E-Bikes im Stadtgebiet von Neustadt und Löffingen entwendet.

Am 15.09.2023 im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 22:10 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein E-Bike, welches verschlossen am Bahnhof Löffingen abgestellt war. Bei dem entwendeten Zweirad handelte es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke "CUBE". Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

In der Nacht vom 16.09.23 auf 17.09.2023, zwischen 22:00 Uhr und 07:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person insgesamt zwei E-Bikes, welche in einem Vorhof in der Friedrichstraße verschlossen abgestellt waren. Bei den entwendeten Zweirädern handelte es sich um ein orangenes Pedelec der Marke "Haibike", sowie um ein weißes Zweirad der Marke "Shimano". Durch den Diebstahl entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6.300 Euro.

Am gleichen Tag, zwischen 18:30 Uhr und 01:30 Uhr wurde am Bahnhof in Neustadt ein schwarzes E-Bike der Marke "CUBE" entwendet. Hier beläuft sich der Sachschaden auf ca. 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden. Weiterhin bittet die Polizei, bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei zu verständigen.

