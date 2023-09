POL-FR: Herbolzheim: Pkw kollidiert mit Straßenlaterne - Zwei Personen verletzt

Freiburg (ots) - Von Gerspach kommend befuhr am Samstag, 16.09.2023 gegen 12.50 Uhr ein 19 Jahre alter Mann die K 6352 in Fahrtrichtung Todtmoos-Au. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Leitplanke und im Anschluss zu Fall. Bei dem Unfall verletzte sich der 19-Jährige schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ...

mehr