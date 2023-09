Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Fahrradfahrer leblos aufgefunden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17. September 2023, ist ein Fahrradfahrer in der Nähe eines Kindergartens im Schönenbergweg in Lenzkirch unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Die Leiche des 61-Jährigen wurde gegen 18.15 Uhr im Grünstreifen neben der Fahrbahn aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist unklar, ob der Mann verunfallte oder aus dem Stand zur Seite kippte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell