Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auffahrunfall auf der B 34 mit zwei Leichtverletzten - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.11.2023, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der B 34 zwischen Albbruck und der Abfahrt zum Gewerbegebiet Albbruck/Dogern (Dr.-Rudolf-Eberle-Straße) zu einem Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein in Richtung Waldshut fahrender 64-jähriger Audi-Fahrer hatte gebremst, da ein Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn entgegenkam. Ein dem Audi folgender 20-jähriger Suzuki-Fahrer fuhr auf. Der Suzuki-Fahrer und eine 83 Jahre alte Mitfahrerin im Audi erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt bei ca. 16000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell