Riedstadt-Goddelau (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagabend (15.8.) einen E-Scooter Diebstahl in der Bahnhofsallee verhindern können. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte ein unbekannter Mann gegen 18 Uhr einen dort abgestellten Elektroroller zu entwenden, in dem er sich an dem Schloss zu schaffen machte. Die Passantin beobachtete das Treiben des ...

