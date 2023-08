Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Aufmerksame Zeugin verhindert Diebstahl

Riedstadt-Goddelau (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagabend (15.8.) einen E-Scooter Diebstahl in der Bahnhofsallee verhindern können. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte ein unbekannter Mann gegen 18 Uhr einen dort abgestellten Elektroroller zu entwenden, in dem er sich an dem Schloss zu schaffen machte. Die Passantin beobachtete das Treiben des Kriminellen, woraufhin er aufhörte und das Weite suchte. Der Flüchtige soll zwischen 1.60 und 1.65 Meter groß gewesen sein. Er wurde als schlank beschrieben und soll kurze Haare gehabt haben. Er trug ein T-Shirt und eine Hose. Am Schloss des Rollers ist ein Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

