Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Baumaschinen entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Nauheim (ots)

Nachdem in der Nacht zum Dienstag (15.8.) bislang unbekannte Kriminelle mehrere Baumaschinen einer Firma in der Rüsselsheimer Straße entwendet haben, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste unter Gewalteinwirkung auf das Gelände der Firma. Dort machten sie sich an einem Mercedes zu schaffen, woraus sie mehrere Baumaschinen, unter anderem eine Fräsmaschine, erbeuteten. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell