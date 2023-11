Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Versuchter Einbruch in Autowaschanlage - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 22.11.2023, auf Donnerstag, 23.11.2023, brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr in den Lagerraum einer Waschanlage in der Bugstraße Herbolzheim ein.

Kurze Zeit nachdem der Täter die Metalltüre zum Lagerraum aufgehebelt hatte brach er sein Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Der Polizeiposten Kenzingen (Tel.: 07644-9291-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) nimmt ebenfalls Hinweise rund um die Uhr entgegen.

