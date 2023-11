POL-FR: Freiburg: Mehrere Veranstaltungen und Demonstrationen am Samstag - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 22.11.2023, auf Donnerstag, 23.11.2023, brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr in den Lagerraum einer Waschanlage in der Bugstraße Herbolzheim ein. Kurze Zeit nachdem der Täter die Metalltüre zum Lagerraum aufgehebelt hatte brach er sein Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Am Gebäude ...

mehr