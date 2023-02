Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin nach Kollision mit Sprinter gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Unfall auf dem Jupp-Eickhoff-Weg Ecke Münsterstraße am Montagmittag, 13. Februar, sucht die Polizei eine flüchtige Radfahrerin.

Ein 38 Jahre alter Mann war gegen 13.30 Uhr in seinem Sprinter auf der Münsterstraße in Richtung Norden unterwegs. In Höhe der Kreuzung kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen dem Sprinter und der Radfahrerin. Diese äußerte gegenüber dem Bochumer, dass nichts passiert sei und flüchtete anschließend zu Fuß über den Jupp-Eickhoff-Weg in Richtung Osten. Ihr Fahrrad sowie eine Umhängetasche ließ sie allerdings am Unfallort zurück.

Der 38-Jährige beschreibt die Radfahrerin wie folgt: Sie ist geschätzt etwa 45 Jahre alt, schlank und hat kurze Haare. Sie war mit einer dunklen Jacke bekleidet.

An dem Sprinter und an dem zurückgelassenen Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

