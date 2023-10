Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall mit Personenschaden zwischen Motorrad und zwei Pkw's

Schaafheim (ots)

Am Dienstag (10.10.2023) gegen 17:19 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Niedernberger mit seinem Motorrad die L 3115 aus Schlierbach kommend in Richtung Schaafheim. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links in den Gegenverkehr und touchierte hierbei zwei entgegenkommende Pkw's. Anschließend konnte der Motorradfahrer selbständig anhalten. Der Niedernberger verletzte sich jedoch trotz dessen schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die beiden Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 EURO geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die L 3115 für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

