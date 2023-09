POL-LIP: Bad Salzuflen - Zusammenprall im Kreisel

Lippe (ots) - Am Donnerstag-Mittag entdeckte der Hausmeister der Versöhnungskirche in Knetterheide eine Beschädigung an der Haupteingangstür des Gotteshauses in der Schelpstraße. Unbekannte Täter hatten offensichtlich versucht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Die Tat muss sich zwischen Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben. Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 ...

