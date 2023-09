POL-LIP: Detmold - Pedelec-Fahrerin übersehen

Lippe (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07./08.09.2023) setzten bislang Unbekannte in der Straße "Breslauer Ring" ein geparktes Auto in Brand. Zwei Zeugen in der Nachbarschaft bemerkten gegen 0:30 Uhr, dass der Audi Q8 in Flammen stand und löschten das Fahrzeug, bis die Feuerwehr eintraf. Der Audi im Wert von rund 50.000 Euro wurde durch den Brand komplett zerstört und anschließend sichergestellt. Die ...

