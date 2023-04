Lübeck (ots) - Am späten Mittwochnachmittag (19.04.) kam es in Lübeck Moisling zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen von einem PKW angefahren und schwer verletzt wurde. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne die Polizei oder den Rettungsdienst verständigt zu haben. Am heutigen Freitag (21.04.) erstattete der Vater des 14 Jahren alten ...

