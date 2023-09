Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Betrunkene Autofahrerin verliert Reifen nach Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

Am späten Donnerstagabend (07.09.2023) endete die Trunkenheitsfahrt einer 26-Jährigen mit einem Unfall und einem fehlenden Autoreifen. Die Frau aus Blomberg fuhr gegen 23:20 Uhr mit ihrem BMW auf der Spandauer Straße in Richtung Schöneberger Straße, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie beschädigte einen Zaun, den Bordstein und eine Hecke. Durch den Zusammenstoß wurde auch ihr eigenes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Daran störte sich die Blombergerin jedoch nicht, sondern flüchtete vom Unfallort, ohne ihren Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Kurz darauf verlor die BMW-Fahrerin einen Reifen auf dem Ostring, doch auch davon ließ sie sich vorerst nicht aufhalten. Schließlich stellte sie ihr Auto an der Reinickendorfer Straße ab, als sie bemerkte, dass eine Kontrollleuchte ihr ein Problem mit dem BMW signalisierte. Auf ihrer Fahrt richtete die 26-Jährige einen Gesamtschaden von über 5000 Euro an. Aufgrund der Alkoholisierung wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell