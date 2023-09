Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstahl von Orgelspieltisch aus Kirche.

Lippe (ots)

Aus der Kirche am Schubertplatz wurde zwischen Montagabend und Mittwochmorgen (04.-06.09.2023) ein Orgelspieltisch der Marke "Hoffrichter" im Wert von rund 5000 Euro gestohlen. Aufgrund der Größe und des Gewichtes kann davon ausgegangen werden, dass mindestens zwei Täter am Werk waren und diese vermutlich ein Fahrzeug für den Transport ihrer Beute nutzten. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, setzt sich bitte unter 05222 98180 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell