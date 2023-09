POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Aufsitzrasenmäher aus Garage gestohlen.

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (07.09.2023) wurde ein Pedelec-Fahrer zu nah und schnell von einem Auto überholt, so dass er das Gleichgewicht verlor, in einen Graben stürzte und leicht verletzt wurde. Der 20-Jährige aus Lage war gegen 5 Uhr auf der Heipker Straße in Richtung Bielefeld unterwegs. Das Überholmanöver und der anschließende Unfall fanden ...

mehr