Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Straßenverkehrsgefährdung in der Dudweilerstraße in St. Ingbert

St. Ingbert - Dudweilerstraße (ots)

Am 03.07.2023 kam es gegen 14:01 Uhr im Bereich der Dudweilerstraße in 66386 St. Ingbert zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein grüner "Kipplaster" befuhr zuvor genannte Straße in Fahrtrichtung Dudweiler und fuhr mehrfach auf den entgegenkommenden Fahrstreifen, wodurch zumindest ein PKW-Führer (Audi A1 in blau, vermutlich S-Line Ausstattung, schwarzer Kühlergrill, schwarze getönte Scheiben im hinteren Bereich) stark abbremsen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Gegebenenfalls wurden auch weitere Verkehrsteilnehmer durch den nicht fahrtüchtigen LKW-Fahrer gefährdet. Der LKW konnte anschließend durch ein Kommando der PI St. Ingbert festgestellt werden. Der Fahrer des Lastkraftwagens stand zum Zeitpunkt der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Zeugen oder Geschädigte des oben beschriebenen Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell