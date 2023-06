Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Handtaschendiebstahl aus PKW

St. Ingbert (ots)

Am 29.06.2023 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem grauen VW Golf auf dem Friedhofsparkplatz an der Spieser Landstraße in 66386 St. Ingbert. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich der bislang unbekannte Täter, in einem Zeitfenster von ca. sieben Minuten, Zugang zum PKW der Geschädigten. Der Täter entnahm die gelbe Handtasche aus dem Fußraum des Beifahrersitzes und entfernte sich anschließend unbemerkt von der Tatörtlichkeit. Die Schadenshöhe wird auf ca. 350 Euro geschätzt.

Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

