Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw beschädigt- Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Aus der Magdeburgerstraße wird der Polizei am Donnerstag eine Sachbeschädigung an einem Pkw gemeldet. Zwischen Mittwoch-und Donnerstagnachmittag beschädigte ein Unbekannter die komplette Fahrzeugseite eines Autos. Das Fahrzeug parkte laut Angaben des Besitzers in Höhe des Hauses Nummer 7. Als der 21-Jährige am Donnerstagnachmittag zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen riesigen Kratzer fest. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Sie daher um ihre Mithilfe. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250.|Lkh

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell