Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Nach Unfall mit Radfahrer geflüchtet - Zeugen gesucht!

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (07.09.2023) wurde ein Pedelec-Fahrer zu nah und schnell von einem Auto überholt, so dass er das Gleichgewicht verlor, in einen Graben stürzte und leicht verletzt wurde. Der 20-Jährige aus Lage war gegen 5 Uhr auf der Heipker Straße in Richtung Bielefeld unterwegs. Das Überholmanöver und der anschließende Unfall fanden auf Höhe der Einmündung zum Hakenheider Weg statt. Der junge Mann begab sich nach der Unfallaufnahme durch die Polizei eigenständig in ärztliche Behandlung. Nach seinen Angaben soll es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Wer Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder der Fahrerin bzw. dem Fahrer machen kann, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

