POL-LIP: Lemgo. Junge mit blauem Mountainbike nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Lippe (ots) - Am Montagabend (04.09.2023) zwischen 20 und 21 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin im Vorbeifahren zwei Fahrzeuge, die in der Papenstraße parkten. Betroffen sind ein grauer VW Golf und ein roter BMW 318. Die unbekannte Person entfernte sich vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An den beiden Autos ...

