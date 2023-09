Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Auffahrunfall mit zwei Verletzten.

Lippe (ots)

Auf der B 239 zwischen der Lockhauser Straße und der Dorfstraße kam es am Mittwochnachmittag (06.09.2023) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen verletzt wurden. Ein 54-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock war gegen 15:30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße in Richtung Lockhauser Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen Audi A3 vor ihm auf, der aufgrund einer roten Ampel hielt und mit einer 24-Jährigen aus Detmold sowie ihrer 4-jährigen Tochter besetzt war. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den davorstehenden VW Touran eines 58-Jährigen aus Spenge geschoben. Der 54-jährige Unfallverursacher sowie das Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 24.000 Euro. Der VW und Audi waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die B 239 wurde für rund eine Stunde für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

