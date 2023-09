POL-LIP: Detmold. In Verkaufshütte am Sportplatz eingebrochen.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag und Mittwoch (03.-06.09.2023) in ein Einfamilienhaus im Schlobruchweg in Hagen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem sie eine Kellertür aufbrachen. Im Inneren durchwühlten sie verschiedene Schränke und Schubladen auf der Suche nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zum Einbruch nimmt das ...

