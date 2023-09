POL-LIP: Lage-Hagen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - In der Lemgoer Straße in Hillentrup versuchten bislang Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (04./05.09.2023) in ein Café einzubrechen. Sie hebelten an zwei Türen, schafften es jedoch nicht ins Gebäude zu gelangen. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: ...

