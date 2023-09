Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Motorradfahrer durch Sonne geblendet und aufgefahren.

Lippe (ots)

Auf der Hauptstraße in Asemissen kam es am Mittwochnachmittag (06.09.2023) zu einem Auffahrunfall. Eine 33-Jährige aus Bad Salzuflen war gegen 14:30 Uhr mit ihrem VW Polo in Richtung B 66 unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Bad Salzuflen hinter ihr nach eigener Aussage aufgrund der tief stehenden Sonne zu spät, so dass er auf den Polo auffuhr und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Klinikum. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Hauptstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell