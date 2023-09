Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mehrere Aufbrüche von Wohnwagen und einem Wohnmobil.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (06./07.09.2023) machten sich bislang Unbekannte an mehreren Wohnwagen und einem Wohnmobil in mehreren Straßen in Lage zu schaffen. In der Dompfaffstraße beschädigten sie Fenster eines Wohnwagens, hebelten schlussendlich eines auf und durchwühlten das Innere des Wagens auf der Suche nach Beute. Bei einem weiteren Wohnwagen in der Dompfaffstraße blieb es bei einem Aufbruchsversuch. Darüber hinaus brachen Unbekannte im gleichen Zeitraum auch einen Wohnwagen in der Dohlenstraße sowie ein Wohnmobil in der Gartenstraße auf. Ob bei den Aufbrüchen etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. An allen vier Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden zwischen rund 300 bis 600 Euro. Das Kriminalkommissariat 6 bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 05261 9330.

